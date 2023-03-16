Матерь "ТУТ БАЯ": кто на самом деле заправлял в "ТУТ БАЙ МЕДИА" и организовал похороны медиагиганта

Закат ООО " ТУТ БАЙ МЕДИА " (признано в Беларуси экстремистским) начался задолго до событий 2020 года. И реакция ресурса на электоральную кампанию в Беларуси, на выборы Александра Лукашенко Президентом не была эмоциональным порывом. Это результат длительной и детально спланированной работы, хорошо обкатанной с 2010 по 2020 год. Кто заправлял этим всем? Подсказка: не основатель медиа.

Главный редактор ресурса Марина Золотова появилась на портале в 2004 году. Именно она предложилаЮрию Зиссеру, владельцу " ТУТБАЙМЕДИА ", создать нечто большее, чем почтовый сервис с невзрачной новостной колонкой. Так родился проект, который мы знаем. Все его взлеты и падения с этого момента были связаны именно с Золотовой. И, как бы это странно ни звучало, похороны проекта организовала тоже она.

Марина Золотова руководила порталом бессменно, обладала на портале огромнейшим непререкаемым авторитетом. Собственно говоря, сотрудники портала называли ее "матерью "ТУТ БАЯ". Она формировала команду, подбирала журналистов, руководила всей редакционной политикой. Без ее ведома на порталес точки зрения стратегии и информационного развития не принималось ни одного решения. Оперативный сотрудник

Впервые " ТУТ БАЙ " попробовал раскачать ситуацию в стране еще в 2011 году. Случилось это на волне произошедшего тогда теракта в метро. Что это было? Это были уже сейчас подзабытые молчаливые и хлопающие акции протеста. Это тогда ресурс активно публиковал свои материалы по этой теме, а Золотова мотивировала и поддерживала журналистов, чтобы те освещали подобные мероприятия.





Нужно сказать, что и тогда в 2011 и 2020 годах, главный редактор " ТУТ БАЙ " была активным сторонником уличных протестов. В частых разговорах Золотова даже заявляла о собственной готовности принять участие в противостоянии на улицах силовым структурам Беларуси по примеру украинского майдана.