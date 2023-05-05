3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Материальную помощь к 9 Мая получили 10 тыс. человек
Материальную помощь к 9 Мая уже получили 10 тысяч человек на общую сумму 9 с половиной миллионов рублей. Кстати, в этом году ее размеры увеличены.
Сегодня в нашей стране проживает полторы тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и около 8 с половиной тысяч граждан, пострадавших от последствий войны - это преимущественно бывшие узники концлагерей. С каждым годом убывают ряды тех, кто сражался и вышел победителем. Самым молодым участникам войны сейчас 96 лет.
В домах-интернатах ветераны также получают полный комплекс медицинской и социальной помощи. В целом расходы в 23-м году на поддержку ветеранов по социальному обслуживанию составят более 7 миллионов рублей, расходы на выплату пенсии с учетом надбавок и повышений - более 107 миллионов рублей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов