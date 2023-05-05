Материальную помощь к 9 Мая получили 10 тыс. человек

Материальную помощь к 9 Мая уже получили 10 тысяч человек на общую сумму 9 с половиной миллионов рублей. Кстати, в этом году ее размеры увеличены.

Сегодня в нашей стране проживает полторы тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и около 8 с половиной тысяч граждан, пострадавших от последствий войны - это преимущественно бывшие узники концлагерей. С каждым годом убывают ряды тех, кто сражался и вышел победителем. Самым молодым участникам войны сейчас 96 лет.

