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Материальную помощь к 9 Мая получили 10 тыс. человек

Материальную помощь к 9 Мая уже получили 10 тысяч человек на общую сумму 9 с половиной миллионов рублей. Кстати, в этом году ее размеры увеличены.

Сегодня в нашей стране проживает полторы тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и около 8 с половиной тысяч граждан, пострадавших от последствий войны - это преимущественно бывшие узники концлагерей. С каждым годом убывают ряды тех, кто сражался и вышел победителем. Самым молодым участникам войны сейчас 96 лет.

В домах-интернатах ветераны также получают полный комплекс медицинской и социальной помощи. В целом расходы в 23-м году на поддержку ветеранов по социальному обслуживанию составят более 7 миллионов рублей, расходы на выплату пенсии с учетом надбавок и повышений - более 107 миллионов рублей.

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