Материнство и детство, участие в развитии общества и защита здоровья - Лукашенко провел встречу с активом БСЖ

Женское движение Беларуси стало той силой в обществе, с которой нельзя не считаться. И итоги недавних выборов в парламент и местные советы депутатов - еще одно тому подтверждение.

Президент провел встречу с активом Белорусского союза женщин

Сегодня Президент провел встречу с активом Белорусского союза женщин. В его рядах более 170 тысяч представительниц прекрасного пола. Роль объединения растет. Оно представлено во всех областных, городских и районных центрах страны. А с недавнего времени, когда Всебелорусское народное собрание наделили конституционным статусом, БСЖ получил право делегировать в его состав своих представительниц. Для Президента эта встреча - возможность поздравить и поблагодарить женщин за их лучшие качества и активную позицию, а также обсудить, все ли сделано для процветания нашего государства. Его будущее - это будущее наших детей, убежден Александр Лукашенко. Поэтому так важен женский взгляд на развитие общества.

"Положение женщины в белорусском обществе определяется ее профессионализмом, образованностью, уважением и чутким отношением со стороны мужчин. И государство для этого создает соответствующие условия", - заметил Александр Лукашенко.

"Баланс трудовых, семейных обязанностей, создание максимально комфортных условий для реализации себя и в карьере, и в почетном статусе мамы - одна из приоритетных задач. Мы предоставили женщине возможность трудиться неполное рабочее время, по гибкому графику или дистанционно, например, дома. Теперь вы можете зарабатывать и решать домашние дела, не тратя время на дорогу в офис. И это только начало, - сказал глава государства. - Надо посмотреть на режим работы детских садов и подстроиться под родителей. И во время учебы в школе, особенно начальной, вы должны быть уверены, что дети будут под присмотром педагогов до вечера, если в этом есть необходимость. Тогда вам и "удаленка" не нужна будет".





Государство в полном объеме будет поддерживать материнство и детство

При этом Александр Лукашенко уверен, что главное предназначение женщины - материнство. Воспитывая детей патриотами, матери укрепляют страну. Государство и впредь будет поддерживать материнство и детство. Как бы ни складывались обстоятельства, поддержка будет оказываться в полном объеме. Это касается и развития медицины в целом, и финансового плеча от государства для семей с детьми в частности.

"Всех матерей и тех, кто готовится ими стать, волнует вопрос, будет ли государство и дальше поддерживать материнство и детство. Вы правильно чувствуете суть этого вопроса - это очень недешевое дело. Мы самое-самое социальное государство. У нас, наверное, не десятки, а сотни льгот для населения и прежде всего для женщин. Семейный капитал - это миллионы долларов. Поэтому вы тонко чувствуете: а выдержит ли государство, сможет ли оно? Смею заверить, при любых условиях и обстоятельствах наше государство будет нести эту нагрузку. В полном объеме и, если нужно, за пределами этих объемов. Будут выплачиваться с тенденцией к росту детские пособия, никто не покушается на отпуска по уходу за ребенком, мы изыщем нужные средства, чтобы детская медицина шла в ногу с мировой (мы близки к этому), а детские оздоровительные центры были образцом для подражания", - сказал Александр Лукашенко.



Президент намерен продлить программу "Семейный капитал"

Александр Лукашенко поручил Белорусскому союзу женщин взять под свой контроль ряд важнейших вопросов. Речь шла о защите женского здоровья. Государство много делает для его поддержания, но женщины и сами должны поберечься. Еще одно поручение - пропаганда традиционных семейных ценностей и заслон на пути продвижения популярной западной идеологии чайлдфри. Участницы встречи смогли задать Президенту вопросы. Один из них касался перспектив продления программы "Семейный капитал".





Президент отметил, что на момент начала реализации программы семейного капитала в Беларуси было около 63 тыс. многодетных семей, а сейчас их число превышает 120 тыс.

"Судите сами. Мы решаем важнейший вопрос. Нет более важного вопроса, чем прибавление, прирост нашего населения. У нас с этим проблемы. Я часто говорю: 15 млн, а то и 20 млн наша Беларусь с нашими трудоспособными людьми и ресурсами смогла бы накормить, учитывая геополитическое наше положение", - сказал глава государства.

"Нам крайне надо развернуть эту тенденцию к рождаемости", - подчеркнул Александр Лукашенко, добавив, что одного ребенка в семье, безусловно, мало и желательно, чтобы их было хотя бы двое, а лучше - трое.

"Многодетная семья - трое и больше (детей - прим. ред.) - мы все для нее должны сделать", - заявил Президент. Он обратил внимание на то, что одна из наиболее актуальных проблем для многодетных семей - долгое ожидание в очереди на предоставление жилья - уже практически решена.

"Мы решили эту проблему, - сказал Александр Лукашенко. - Многодетная семья и жилье - это главное. Если есть дом, значит, есть и семья и прочее, прочее". Аналогичным образом сейчас решается проблема с предоставлением жилья военнослужащим. Президент заверил, что в течение ближайших нескольких лет этот вопрос будет решен. "Мы должны, как бы ни было сложно, решить проблему жилья для военных. В течение двух лет (я пообещал военным) мы эту проблему снимем", - сказал глава государства.

"Я с удовольствием приму решение о продлении этого семейного капитала. Единственное - чтобы эти деньги попадали кому надо", - сказал глава государства. Он сделал акцент: нужно сделать так, чтобы помощь в обязательном порядке использовалась адресно, на нужды детей.