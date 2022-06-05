Матеуш Пискорский: Польша будет вмешиваться напрямую во внутренние дела и обстановку на Украине, если получит такую инструкцию от кураторов

Польше и Прибалтике приходится идти на все ради достижения конечной цели - угодить западным кураторам и заодно прихватить себе кусочек территорий. 28 апреля российская разведка опубликовала информацию о планах Варшавы и Вашингтона по захвату Западной Украины. Партия ПИС собирается закрепиться там и дождаться раскола страны, который, по ее оценке, произойдет "с высокой степенью вероятности".

Невероятно, но факт, что в этот же день Минобороны Польши анонсировало "учения", в рамках которых на востоке страны будет происходить интенсивное движение военной техники. При этом граждан просят не фотографировать войска во избежание "негативных последствий". Повторяться про уголовное преследование не будем. Так что же стоит за раскрытыми планами Польши и США в отношении Украины - разбирался известный польский политолог Матеуш Пискорский.

План США и Польши по установлению военно-политического контроля Польши над Западной Украиной - имперские амбиции Польши или требование западных кураторов?

"Бывает так, что приказы западных кураторов совпадают с прошлыми историческими, архаическими концепциями, геополитическими концепциями, которые существовали в Польше и раньше, - считает политолог.- У польского политического руководства, безусловно, появилась идея, что используя то, что сейчас происходит в Украине, Польша может каким-то образом увеличить свою роль и значимость в Европе. Это, безусловно, так. Многие из них изображают себя как каких-то великих политических лидеров, которые смогут осуществить определенные концепции из прошлого".

Законопроект "Об особых правах поляков в Украине". В чем его суть?

По словам Матеуша Пискорского, Польша способна управлять какими-то внутренними процессами на Украине: "Яслышал про этот законопроект, он, кстати, в особом статусе, у него неудачное название законопроекта с точки зрения украинских граждан, это может привести к антипольским настроениям из-за того, что возникают определенные исторические аналогии по поводу привилегированного статуса поляков на территории нынешней Украины. Аналогии с прошлой историей наших совместных государственных проектов с Украиной времен первой Речи Посполитой".

"Польша будет вмешиваться напрямую во внутренние дела, обстановку на Украине, если получит такую инструкцию от кураторов своей внешней, в частности восточной, политики, - уверен эксперт. - Такими кураторами на данный момент являются две англосакские державы - это США и Великобритания".

Насколько Польша близка к гуманитарному кризису и так ли радушно поляки принимают переселенцев из Украины?

"В ближайшее время этих людей здесь ничего хорошего не ждет, - считает Матеуш Пискорский. - Уже сейчас появляется информация - беженцы, которые действительно рассчитывали на то, что получат в Польше более или менее хорошо оплачиваемую работу, не смогут такую работу найти, потому что уже ощущаются первые последствия экономического кризиса, который в свою очередь вызван постпандемической обстановкой и вопросами санкций, санкционной политики Польши и в целом Запада по отношению к России и к Беларуси".