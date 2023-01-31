Матусевич: В Беларуси система Госкомитета по имуществу генерирует около $100 млн выручки в год

Система Госкомитета по имуществу генерирует около 100 млн долларов выручки в год. Об этом рассказал руководитель ведомства Дмитрий Матусевич. Но главная цель - не заработать, а эффективно распорядиться земельными активами. Так, в Беларуси активизируют работу по вовлечению в хозоборот неиспользуемого имущества. Упростит этот процесс указ Президента, который вступит в силу в марте. Согласно документу, больше полномочий получат местные власти. А мера, которая уже работает и показывает результат, - обновленный Кодекс о земле.