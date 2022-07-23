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Матусевич: В новом Земельном кодексе есть ряд послаблений для бизнеса
Какие послабления получит бизнес в Беларуси после изменений в земельном законодательстве? На этот вопрос ответил глава Государственного комитета по имуществу.
Самое значимое, или одно из самых значимых, - это возможность расширения или получения дополнительного участка под развитие бизнеса. Зачастую было так,что было построенокакое-то капитальное здание, к нему нужно либо под расширение производства, либо под складские помещения. Это вызывало определенные трудности, особенно если зона была аукционной, фактически надо было идти на аукцион и выкупать соседний участок. Возникала множественность вариантов и для бизнеса определенный дискомфорт, что не стимулировало развитие. Сейчас кодекс развязывает руки в этом смысле, нужно обоснование хорошее для местных органов власти, чтобы они видели, что это дает реальный экономический эффект району, региону - заинтересованность здесь обоюдная.
Полная версия интервью в проекте "Вопрос номер один".
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