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Матусевич: В новом Земельном кодексе есть ряд послаблений для бизнеса

Матусевич: В новом Земельном кодексе есть ряд послаблений для бизнеса

Какие послабления получит бизнес в Беларуси после изменений в земельном законодательстве? На этот вопрос ответил глава Государственного комитета по имуществу.

Самое значимое, или одно из самых значимых, - это возможность расширения или получения дополнительного участка под развитие бизнеса. Зачастую было так,что было построенокакое-то капитальное здание, к нему нужно либо под расширение производства, либо под складские помещения. Это вызывало определенные трудности, особенно если зона была аукционной, фактически надо было идти на аукцион и выкупать соседний участок. Возникала множественность вариантов и для бизнеса определенный дискомфорт, что не стимулировало развитие. Сейчас кодекс развязывает руки в этом смысле, нужно обоснование хорошее для местных органов власти, чтобы они видели, что это дает реальный экономический эффект району, региону - заинтересованность здесь обоюдная.

Полная версия интервью в проекте "Вопрос номер один".

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