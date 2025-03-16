Матвиенко: Говорить об общеевропейской безопасности без участия России и Беларуси - это утопия

Говорить об общеевропейской безопасности без участия России и Беларуси - утопия. Об этом в эфире "Первого информационного" заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

Действия, которые сейчас совершает Европа, ни к чему хорошему не приведут в первую очередь для самих европейских государств, считает политик. По словам Матвиенко, ЕС упрямо вводит новые санкции, абсолютно не думая о своих национальных интересах.

"Прежде чем вводить те или иные ограничения, сядьте и посчитайте, - предложила она. - Если не умеете с компьютером работать, на калькуляторе: а как это скажется на вашей экономике, как это скажется на жизненном уровне ваших граждан? Сегодня у власти, я бы сказала, такие не национальные лидеры - лидеры, которые на первый план не ставят национальные интересы, они реализуют чьи-то иные интересы".

"Довели уже экономику до рецессии: серьезнейший спад промышленного производства, резкое подорожание и рост цен на все, ухудшение жизненного уровня людей. И это не российская пропаганда или белорусская, как они часто об этом говорят, - выборы показывают, - сказала Валентина Матвиенко. - Рухнула власть в Германии. Народ свое мнение выражает на досрочных выборах: "Остановитесь! Вы вообще что творите? Вы что с нами делаете?"

Валентина Матвиенко:

"Первое - надо услужить заокеанскому брату, второе - надо насолить России и Беларуси любой ценой, даже ценой серьезного ухудшения ситуации в собственных странах. Одумайтесь, вы понимаете, какая уже трещина в Евросоюзе! Просто трещина. Кто-то говорит, кто-то не говорит публично, но там уже настолько не согласны все с этой, я бы сказала, новой формой евросоюзовской диктатуры. Это реальная диктатура. Там невозможно высказать свое мнение, а если ты даже выскажешь, то никто его не учтет. Вот это и есть диктатура".

Председатель Совфеда отметила: вместо того чтобы заниматься своими экономиками, своим людьми, страны коллективного Запада занялись милитаризацией. Они на весь мир объявили, что 800 млрд выделят на вооружение, на поддержку Украины.

"Каких миллиардов, а где вы их нашли? В Германии, во Франции бюджеты с огромным дефицитом. Вы сокращаете льготы, преференции для разных слоев населения. У вас растет безработица, у вас растет инфляция. Какие 800 млрд? Может вы подумаете о гражданах своей страны, которые на вас рассчитывали?" - задалась вопросом Валентина Матвиенко.

Евросоюзовская диктатура проявляется еще и в выборных процессах, отметила она. "Вы посмотрите, какое там желание сохранить власть. Что происходит в Румынии? Это нонсенс. Такого нигде не было, чтобы кандидата, которого поддерживает большинство людей, сняли и возбудили дело в Конституционном суде. То, что сейчас происходит, даже невозможно нормальным языком объяснить. Поэтому судьба у них плачевная, если они не одумаются и не остановятся в этой своей русофобской и милитаристской истерии", - предупредила политик.

"Сколько бы они миллиардов не выделили, говорить об общеевропейской безопасности без участия России и Беларуси - это утопия. И это все понимают", - считает председатель Совета Федерации.