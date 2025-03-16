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Матвиенко: Говорить об общеевропейской безопасности без участия России и Беларуси - это утопия
Говорить об общеевропейской безопасности без участия России и Беларуси - утопия. Об этом в эфире "Первого информационного" заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.
Действия, которые сейчас совершает Европа, ни к чему хорошему не приведут в первую очередь для самих европейских государств, считает политик. По словам Матвиенко, ЕС упрямо вводит новые санкции, абсолютно не думая о своих национальных интересах.
"Прежде чем вводить те или иные ограничения, сядьте и посчитайте, - предложила она. - Если не умеете с компьютером работать, на калькуляторе: а как это скажется на вашей экономике, как это скажется на жизненном уровне ваших граждан? Сегодня у власти, я бы сказала, такие не национальные лидеры - лидеры, которые на первый план не ставят национальные интересы, они реализуют чьи-то иные интересы".
"Довели уже экономику до рецессии: серьезнейший спад промышленного производства, резкое подорожание и рост цен на все, ухудшение жизненного уровня людей. И это не российская пропаганда или белорусская, как они часто об этом говорят, - выборы показывают, - сказала Валентина Матвиенко. - Рухнула власть в Германии. Народ свое мнение выражает на досрочных выборах: "Остановитесь! Вы вообще что творите? Вы что с нами делаете?"
Валентина Матвиенко:
"Первое - надо услужить заокеанскому брату, второе - надо насолить России и Беларуси любой ценой, даже ценой серьезного ухудшения ситуации в собственных странах. Одумайтесь, вы понимаете, какая уже трещина в Евросоюзе! Просто трещина. Кто-то говорит, кто-то не говорит публично, но там уже настолько не согласны все с этой, я бы сказала, новой формой евросоюзовской диктатуры. Это реальная диктатура. Там невозможно высказать свое мнение, а если ты даже выскажешь, то никто его не учтет. Вот это и есть диктатура".
Председатель Совфеда отметила: вместо того чтобы заниматься своими экономиками, своим людьми, страны коллективного Запада занялись милитаризацией. Они на весь мир объявили, что 800 млрд выделят на вооружение, на поддержку Украины.
"Каких миллиардов, а где вы их нашли? В Германии, во Франции бюджеты с огромным дефицитом. Вы сокращаете льготы, преференции для разных слоев населения. У вас растет безработица, у вас растет инфляция. Какие 800 млрд? Может вы подумаете о гражданах своей страны, которые на вас рассчитывали?" - задалась вопросом Валентина Матвиенко.
Евросоюзовская диктатура проявляется еще и в выборных процессах, отметила она. "Вы посмотрите, какое там желание сохранить власть. Что происходит в Румынии? Это нонсенс. Такого нигде не было, чтобы кандидата, которого поддерживает большинство людей, сняли и возбудили дело в Конституционном суде. То, что сейчас происходит, даже невозможно нормальным языком объяснить. Поэтому судьба у них плачевная, если они не одумаются и не остановятся в этой своей русофобской и милитаристской истерии", - предупредила политик.
"Сколько бы они миллиардов не выделили, говорить об общеевропейской безопасности без участия России и Беларуси - это утопия. И это все понимают", - считает председатель Совета Федерации.
"Мы постоянно говорили: давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся, что безопасность должна быть общая, неделимая. Безопасность должна быть равной для всех государств, а не отдельных избранных. Давайте выработаем механизмы. Но что касается сферы безопасности, они вообще полные вассалы. Зонтик НАТО, понятно, но мы видим, что сейчас со всеми институтами этими происходит. Очень надеюсь, что этот угар пройдет и все-таки здравый смысл возобладает", - сказала Валентина Матвиенко.