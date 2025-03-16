Матвиенко: Мы, Беларусь и Россия, вместе все можем

Любые ограничения неприятны и ничего хорошего за ними нет, но в то же время они Беларусь и Россию многому научили. Таким мнением на "Первом информационном" канале поделилась председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

"Мы еще раз убедились, что мы, Беларусь и Россия, вместе все можем. И мы не должны зависеть, особенно в чувствительных отраслях, от зарубежного импорта", - подчеркнула политик.

По ее словам, несмотря на большое количество санкций и ограничений, и в Беларуси, и в России загружена и работает промышленность, стабильная финансовая обстановка. "Мы выполняем, в отличие от западных так называемых партнеров, все социальные обязательства перед нашими гражданами. И в Беларуси, и в России это для нас святое. Это на фоне того, что они (западные страны - Прим. ред.) сейчас чуть ли не ежемесячно сокращают разные пособия, поддержку граждан", - сказала Валентина Матвиенко.

Она также отметила, что совместные программы импортозамещения очень актуальны и они очень мощные. "В ходе последнего визита в Беларусь я побывала на нескольких высокотехнологичных предприятиях, где производится суперсовременная электроника, и еще раз убедилась, что потенциал настолько велик, что мы его до конца еще не реализовали. И так же и в России. Наши совместные проекты в рамках Союзного государства продвинулись очень мощно вперед", - констатировала председатель Совфеда.

По словам Валентины Матвиенко, Беларусь и Россия сейчас уже импортонезависимы по целому ряду важных позиций, в том числе в производстве станков, электроники и других видов продукции. Если раньше легче было купить, чем самим производить, то теперь пришло осознание, что понятие "суверенитет государства" имеет очень широко значение. Это в том числе технологический суверенитет, промышленный суверенитет. И сейчас две страны на деле это реализовывают и показывают очень хорошие результаты.