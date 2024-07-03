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Матвиенко: Детям нужно делать прививку от забытья, чтобы не были манкуртами
Наш долг - хранить общую память о Победе и воинах-освободителях, которые подарили нам мир без фашизма. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Беларусь и Россия вместе отстаивают историческую правду о войне и пресекают попытки переписать ее славные страницы. Один из самых впечатляющих, ярких проектов - это "Поезд Памяти". Каким его в будущем видит Валентина Матвиенко?
В этом проекте очень глубокий смысл. Глядя, что творится в мире, патриотическое воспитание, уважение к своей истории, традициям приобретают особую ценность. Об этом можно почитать в книгах, посмотреть фильмы, но ничто не заменит такой живой вовлеченности, участия ребят в воспоминаниях, историях, когда они бывают на месте событий. Это другие дети - приехали одними, а уезжают другими. А ведь на самом деле ничего нет важнее, как передать это сегодня будущим поколениям, от которых будет зависеть судьба нашего с вами Союзного государства. Передать эти святые ценности, которыми мы так дорожим.
Председатель Совета Федерации констатировала, что каждый третий белорус погиб в ходе этой войны. И до сегодняшнего дня находятся чудовищные факты геноцида народов России и Беларуси, до сих пор вскрываются факты преступлений. Этого нельзя забыть. "Мы видим, как во всем мире поднимает голову нацизм, когда пытаются затушевать преступления, совершенные фашистской Германией и их сообщниками в годы Великой Отечественной войны, когда пытаются исказить правду об истории, когда скрывается, какую жертву принесли народы нашей тогда общей страны, для того чтобы победить нацизм", - отметила она.
"Детям нужно делать прививку от забытья, чтобы не были манкуртами, не помнящими родства, чтобы знали свою историю, ценили свое прошлое, потому что без знания истории, без знания прошлого не будет и будущего. Это общие героические страницы нашей истории. И я бы сказала, что это те духовные ценности, которые нас объединяют", - выразила свои мысли Валентина Матвиенко.
Она также подчеркнула, что народы Беларуси и России не забывают, а помнят и чтят память героев, погибших за свободу своей страны, не только сохраняют памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, но и возводят новые.
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