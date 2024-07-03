Матвиенко: Детям нужно делать прививку от забытья, чтобы не были манкуртами

В этом проекте очень глубокий смысл. Глядя, что творится в мире, патриотическое воспитание, уважение к своей истории, традициям приобретают особую ценность. Об этом можно почитать в книгах, посмотреть фильмы, но ничто не заменит такой живой вовлеченности, участия ребят в воспоминаниях, историях, когда они бывают на месте событий. Это другие дети - приехали одними, а уезжают другими. А ведь на самом деле ничего нет важнее, как передать это сегодня будущим поколениям, от которых будет зависеть судьба нашего с вами Союзного государства. Передать эти святые ценности, которыми мы так дорожим.

Валентина Матвиенко