Матвиенко: Избыточная зависимость от других государств в ключевых и чувствительных направлениях развития страны - это ошибка

Избыточная зависимость от других государств в ключевых и чувствительных направлениях развития страны - это ошибка. Таким мнением в программе "Главный эфир" поделилась председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

"Живой, предметный, результативный, такой огромный потенциал у России и Беларуси, и научный, и образовательный, и человеческий потенциал, о чем наши президенты говорили. Мы его еще далеко не в полной мере используем, - считает глава Совета Федерации России.

"Мы можем сами быть законодателями мод, объединив наши усилия, наши потенциалы по очень важным направлениям технологического, инновационного, научного развития, - уверена Валентина Матвиенко. - То, что президенты наших стран во главу угла поставили именно этот приоритет, за этим будущее. У кого будут свои технологии, свои инновации, успешная наука, эти страны будут успешно развиваться".