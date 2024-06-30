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Матвиенко: Избыточная зависимость от других государств в ключевых и чувствительных направлениях развития страны - это ошибка
Избыточная зависимость от других государств в ключевых и чувствительных направлениях развития страны - это ошибка. Таким мнением в программе "Главный эфир" поделилась председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.
"Живой, предметный, результативный, такой огромный потенциал у России и Беларуси, и научный, и образовательный, и человеческий потенциал, о чем наши президенты говорили. Мы его еще далеко не в полной мере используем, - считает глава Совета Федерации России.
"Мы можем сами быть законодателями мод, объединив наши усилия, наши потенциалы по очень важным направлениям технологического, инновационного, научного развития, - уверена Валентина Матвиенко. - То, что президенты наших стран во главу угла поставили именно этот приоритет, за этим будущее. У кого будут свои технологии, свои инновации, успешная наука, эти страны будут успешно развиваться".
По ее словам, жизнь показала не только для России и Беларуси, для многих других стран, что избыточная зависимость от других государств в ключевых направлениях развития страны, в чувствительных направлениях, это ошибка. "Есть ключевые вещи, где должен быть технологический суверенитет. Именно в таком ключе мы обсуждали эту важную тему, в том числе через региональное измерение. Потому что без подключения регионов, без развития регионального потенциала в этом направлении очень трудно сложить все пазлы на государственном уровне", - констатировала Валентина Матвиенко.
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