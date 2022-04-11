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Матюшенков: Беларусь - надежный партнер и союзник Российской Федерации

"Беларусь по-прежнему остается надежным союзником России. Это показали и последние события. Кроме того, наша страна оказала всевозможную поддержку украинскому народу, оказав помощь беженцам и приютив людей", - отметил Дмитрий Матюшенков, Председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

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