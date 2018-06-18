Май выдался самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Такую засушливую погоду, как в этом году, аграрии наблюдают примерно каждые шесть лет. А май вообще выдался самым жарким за всю историю метеонаблюдений. От жаркого солнца наиболее пострадали Борисовский и Березинский районы. Небольшие же осадки на этой неделе ситуацию не улучшили. Свою норму влаги получила только почва в восточной части Минской области.