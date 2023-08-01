Майки, шоперы, игрушки - в магазинах Минска появилась сувенирная продукция II Игр стран СНГ

В магазинах столицы появилась сувенирная продукция II Игр стран СНГ. Брендированный мерч изготавливали белорусские предприятия с упором на качество и стиль. Это одежда: майки с воодушевляющим слоганом: "сильный характер - яркая игра!", носки с васильками, шорты и кепки. Также тарелки и кружки в зеленом дизайне. И, конечно, шопперы и полотенца с эмблемой состязаний.