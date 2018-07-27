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Майор Вихрь в Минске! Легендарный разведчик, Герой России приехал посетить малую родину
Майор Вихрь - в Минске! Легендарный разведчик, Герой России, уроженец Беларуси Алексей Николаевич Ботян приехал посетить малую родину. Именно он стал прототипом знаменитого литературного и киногероя по мотивам произведения Юлиана Семенова. Встречу с именитым ветераном организовали в Институте национальной безопасности. В первую очередь нашего соотечественника наградили медалью, приуроченной столетию КГБ, которое моложе его всего на один год. И здесь же состоялся 1-й Международный турнир по шахматам на кубок Алексея Ботяна. Именно ему предстояло сделать символический первый ход на шахматной доске и тем самым ознаменовать открытие соревнований.
В это же время состоялось неформальное общение легендарного советского разведчика с главой КГБ Валерием Вакульчиком. Как отметил руководитель ведомства, жизненный путь нашего соотечественника стал символом борьбы за справедливость и мир. Подвиги во время Великой Отечественной войны и профессионализм в оперативной работе стали примером для многих поколений, в том числе и для современного. Сам Алексей Ботян признался, что всегда чувствовал себя гражданином Беларуси.
В шахматном турнире приняли участие ветераны органов госбезопасности Беларуси и России. Соревнования проходили по строгим международным канонам. Точнее - быстрые шахматы по шевенгенской системе. 16 участников разбились на пары. Призы достанутся лучшим как в индивидуальном, так и командном зачете. Уже завтра Алексей Ботян планирует посетить малую родину - деревню Чертовичи в Воложинском районе. Об этом мы расскажем в наших выпусках.
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