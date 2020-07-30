Майор Юрий Плаксицкий: "Белорусы еще помнят этап, когда все ломают, и на развалинах приходится строить что-то новое. Но молодежь не помнит"

"Белорусы еще помнят этап, когда все ломают, и на развалинах приходится строить что-то новое. Но молодежь не помнит", - такое мнение высказал майор Юрий Плаксицкий, заместитель командира батальона курсантов факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Беларуси.



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