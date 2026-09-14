МАЗ и "Слодыч" - куда чаще ездят туристы на экскурсии в Минске

Заведующая сектором по развитию комитета экономики Мингорисполкома Дарья Шибеко в "Актуальном интервью" рассказала о популярных у туристов местах для посещения в Минске.

Кроме того, что человеку интересно что-то посмотреть и услышать, он хочет в чем-то принять участие, поэтому комитет активно работают над развитием событийного пространства и интерактива. "За истекшие полгода в Минске прошло более 500 культурных и более 1,2 тыс. спортивно-массовых мероприятий. Чтобы задержать туриста, нужно создать события. Мы стремимся, чтобы таких событий было больше, а их масштаб выносился на международный уровень", - поделилась информацией собеседница.

По ее словам, в Минске планируют создать собственный фестиваль, который будет привлекать гостей со всего мира.

"Очень моден промышленный туризм. Туристы хотят посетить предприятия пищевой промышленности - "Коммунарку", "Слодыч". Минский хлебозавод тоже проводит экскурсии, но в большей степени для детских групп. Сегодня, мне кажется, нет школьника, который не хотел бы посетить предприятие, ведь по итогам экскурсии все дети получают сладкие презенты. Обороты посещения пищевых промышленных предприятий нарастают. Популярны и крупные машиностроительные гиганты - МТЗ, МАЗ", - перечислила заведующая сектором по развитию комитета экономики Мингорисполкома.

Дарья Шибеко

Безусловно, промышленный туризм является имиджевой составляющей, ведь посетить предприятие и увезти оттуда интересную информацию об изготовлении белорусских шоколада или тракторов - дорогого стоит.

Главное фото: pexels.com