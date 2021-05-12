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МАЗ и БелАЗ представят ноу-хау

Новый тренд для карьерных самосвалов-гигантов! Белорусский автозавод продолжает испытаниядизель-троллейвоза. Машина, которая работает по принципу трамвая или троллейбуса в экстремальных условиях добычи полезных ископаемых на большой глубине. В таких БелАЗах уже заинтересованы промышленники российского Сахалина и Узбекистана. Первая экспортная партия из Жодино отправится заказчикам в следующем году.


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