МАЗ и БелАЗ представят ноу-хау

Новый тренд для карьерных самосвалов-гигантов! Белорусский автозавод продолжает испытаниядизель-троллейвоза. Машина, которая работает по принципу трамвая или троллейбуса в экстремальных условиях добычи полезных ископаемых на большой глубине. В таких БелАЗах уже заинтересованы промышленники российского Сахалина и Узбекистана. Первая экспортная партия из Жодино отправится заказчикам в следующем году.