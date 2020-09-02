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"МАЗ-Купава" выпустил белорусскую карету скорой помощи
Первую исконно белорусскую карету скорой помощи выпустил "МАЗ-Купава". Автомобиль скорой помощи класса "В" - для экстренных вызовов. Отметим, до этого неотложки переоборудовали в основном из российских машин.
Характеристики и преимущества оценила Ольга Медведь. Авто с определенными требованиями. Изобрести новую машину скорой помощи просто-напросто нельзя - каждая карета должна отвечать определенным нормам, соответствующим классу. А вот усовершенствовать можно и даже нужно. Как пример, "МАЗ-Купава-293170" столичной разработки брестской сборки.
Неотъемлемая часть скорой - водитель. Именно от него зависит, успеет ли неотложка к больному и в больницу. Чтобы не отвлекать шофера, в карете "Купава" усовершенствовали перегородку между кабиной и медицинским салоном - она изотермическая, минимизирует все посторонние шумы, увеличили и смотровое окно. Вообще же для этого члена экипажа много удобств: электростеклоподъемники, электропривод зеркал, галогенные фары, экономичные в эксплуатации.
Все удобства для медиков
Для медицинской бригады отдельный шкаф для кислородных баллонов, складные сидения и автоматическая выдвижная ступенька с освещением боковой двери. Еще одно отличие медицинского салона - наливной пол. Чаще в каретах встречается линолеум или вовсе ковролин. Преимущество такого покрытия - не боится частых химических обработок. Этот плюс учли благодаря пандемии коронавируса, традиционные настилы не так легки в уходе и менееизносостойкие.
Медицинского оборудования здесь вы пока не увидите. Карета скорой помощи класса "В" полностью подготовлена к оснащению под нужды медиков. К слову, при необходимости шкафы для оборудования, розетки и дополнительные крепления в авто специального назначения перемещаются под индивидуальные запросы.
Cредний объем закупок карет скорой помощи медучреждениями Беларуси - 250-300 единиц в год
На заводе cейчас выпускают 25 единиц базового авто в месяц, в год это 420 машин, а в планах к декабрю и вовсе увеличить показатель до 35 в месяц. Больше половины из них может быть обустроено под медицинские нужды для профильных учреждений.
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