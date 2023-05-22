МАЗ на фестивале в Санкт-Петербурге представил свои новинки

Минский автомобильный завод на IV Международном транспортном фестивале SPbTransportFest в Санкт-Петербурге представил свои новинки техники, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На выставке инновационного транспорта и оборудования МАЗ показал перронный электробус МАЗ-271Е01, который оборудован тяговым электродвигателем с коробкой передач EV105, мощностью 180 кВт. При создании новой модели МАЗ-271Е01 технические специалисты завода, помимо экологичности и надежности, сделали упор на комфорте для пассажиров и водителя.

Также презентован автобус МАЗ-210047 с увеличенным салонным пространством, который позволяет вместить большее количество пассажиров, и электрогрузовик МАЗ-4381Е0 грузоподъемностью 5,7 тыс. кг, с технически допустимой полной массой 12,5 т, предназначенный для работы в городских условиях.