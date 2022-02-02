МАЗ поставит в Санкт-Петербург почти 900 автобусов

Сегодня делегация из Северной столицы России посетила Минский автомобильный завод. С МАЗом у петербуржцев давние связи, которые развивают в том числе и новые договоренности. Так, до июня этого года наши строители поставят в Санкт-Петербург почти 900 комфортабельных автобусов разных модификаций, которые работают на природном газе. Это ноу-хау. За последние месяцы в город на Неве отправились уже 260 таких машин. Гости смогли лично увидеть цеха, где собирают грузовую, а также пассажирскую технику МАЗ.