3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
МАЗ прирастает моноаллеей - стилизованное скульптурное дерево цветет в честь 80-летия автозавода
На карте промышленного туризма Минска новая локация. Стилизованная скульптура дерева в честь 80-летия МАЗа. Сегодня у парадной Минского автозавода прошла символичная церемония закладки именной моноаллеи. В кронах и основании металлической композиции - медальоны с логотипами всех предприятий в составе флагмана отечественного машиностроения. Праздничная премьера объединила коллег с разных заводов - филиалов холдинга.
Во все времена, во всех народах, во всех религиях дерево является символом единства, силы, роста. Так и МАЗ - огромнейшее предприятие. 9 производств внутри холдинга и 10 находятся на территории Республики Беларусь.
Сразу дед начинал работать. У нас большая династия здесь: отец, мать, сестры, братья. С радостными чувствами, все-таки немалый срок - 80 лет. Предприятие процветает, развивается, а мы делаем все, чтобы оно развивалось.
9 августа МАЗ отметит 80-летие со дня основания. В преддверии марафон праздничных мероприятий - от семейного спортивного праздника для сотрудников завода до парада легендарной техники МАЗа. Уже завтра в Национальной библиотеке презентация книги от юбиляра.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов