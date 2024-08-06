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МАЗ прирастает моноаллеей - стилизованное скульптурное дерево цветет в честь 80-летия автозавода

На карте промышленного туризма Минска новая локация. Стилизованная скульптура дерева в честь 80-летия МАЗа. Сегодня у парадной Минского автозавода прошла символичная церемония закладки именной моноаллеи. В кронах и основании металлической композиции - медальоны с логотипами всех предприятий в составе флагмана отечественного машиностроения. Праздничная премьера объединила коллег с разных заводов - филиалов холдинга.

Во все времена, во всех народах, во всех религиях дерево является символом единства, силы, роста. Так и МАЗ - огромнейшее предприятие. 9 производств внутри холдинга и 10 находятся на территории Республики Беларусь.
Геннадий Тумилович, заместитель гендиректора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз"

Сразу дед начинал работать. У нас большая династия здесь: отец, мать, сестры, братья. С радостными чувствами, все-таки немалый срок - 80 лет. Предприятие процветает, развивается, а мы делаем все, чтобы оно развивалось.
Эдуард Казлов, электрогазосварщик ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ"

9 августа МАЗ отметит 80-летие со дня основания. В преддверии марафон праздничных мероприятий - от семейного спортивного праздника для сотрудников завода до парада легендарной техники МАЗа. Уже завтра в Национальной библиотеке презентация книги от юбиляра.

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