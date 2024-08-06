МАЗ прирастает моноаллеей - стилизованное скульптурное дерево цветет в честь 80-летия автозавода

Во все времена, во всех народах, во всех религиях дерево является символом единства, силы, роста. Так и МАЗ - огромнейшее предприятие. 9 производств внутри холдинга и 10 находятся на территории Республики Беларусь.

Геннадий Тумилович, заместитель гендиректора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз"