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МАЗ произвел рекордное количество пассажирской техники в I квартале

МАЗ произвел рекордное количество пассажирской техники в первом квартале. Об этом заявили на предприятии. Итоговый показатель - 382 единицы.Таким образом, побит рекорд 2008 года.

Задача до конца 2023-го - произвести 1 800 автобусов, троллейбусов и электробусов, включая машинокомплекты. Вся продукция изготавливается под заказ.

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