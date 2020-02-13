МАЗ выпустил новые троллейбусы с автономным ходом

С заботой об экологии и комфортом для пассажиров! Вслед за электробусами от Белкоммунмаша экологически чистый вид транспорта выпустил и Минский автомобильный завод. Заказ МАЗа на этот год для столицы - 70 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Такие бесконтактные машины на одной зарядке ездят более 20 километров. А Борисов станет первым городом, где можно оплатить проезд в автобусах с помощью QR-кода через мобильное приложение. На очереди и использование банковских карт.



С подробностями Алексей Кондратенко. В потоке городского транспорта не сразу поймешь трюк одного из троллейбусов. Полминуты - и машина освобождается от привязки к контактной сети. Водитель при этом не покидает кабины. Из обычной на первый взгляд машина превратилась в троллейбус с увеличенным автономным ходом. Заряд в блоках литиевых батарей накопился, пока токоприемники были задействованы.Снаружи новинка Минского автозавода похожа на своих собратьев от другого производителя - Белкоммунмаша. Для пассажиров отличия внутри: это, к примеру, климат-контроль, датчики освещенности салона.







Одно из ноу-хау троллейбуса - кнопка адресного открытия дверей

Зимой ее называют еще теплая кнопка. Пассажиры могут самостоятельно решать, через какую дверь входить или выходить на остановке. Другие двери при этом остаются закрытыми. Маневренность троллейбуса - лишь один из плюсов. Еще одно преимущество: такой экологически чистый транспорт будет востребован в новых микрорайонах, где не придется строить контактную сеть.

Обновляется парк техники и в городах Минской области. В планах на этот год - более 90 автобусов МАЗ. Впрочем, это обычная практика. А вот чем готовы удивить транспортники центрального региона: в Борисове тестируют технологию оплаты и проверки оплаты проезда с помощью QR-кода. Нужен телефон и специальное мобильное приложение. Проект реализовала ІТ-компания совместно с одним из банков. Покупка билета происходит мгновенно. Тянуться в переполненном салоне до QR-кода не нужно. Приложение хорошо распознает картинку на расстоянии до полутора метров.





Следующим шагом в системе оплаты проезда станет использование любой банковской карты