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МАЗу - 80 лет! Главный автогигант Беларуси отмечает юбилей рекордами и достижениями
Крупнейший машиностроительный флагман Беларуси отмечает юбилей. МАЗу - 80!
От легендарных самосвалов и тягачей до новейших лайнеров - таков путь развития Минского автомобильного завода. За машиностроительную историю произведено более 2,3 млн единиц техники. Среди первых автомобилей - МАЗ-200. Сегодня на рынок выходит абсолютно уникальный гибридный тягач. Всего выпускается уже свыше 150 моделей машин.
О достижениях говорят цифры
В планах на год произвести 13 735 единиц автотехники, то есть увеличить производство более чем на 2 тысячи. Результаты за первое полугодие: увеличение объема производства более чем на тысячу единиц.
Рост обусловлен спросом на рынке. Продукция МАЗа поставляется в более чем 40 государств.
География экспорта широкая: страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Недавно заключен большой контракт в Никарагуа.
И о рекордах. За первое полугодие МАЗ продал 830 единиц пассажирского транспорта. Это на 10 больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и самый высокий показатель за всю историю производства.
Юбилей автогиганта уже успели ознаменовать открытием памятных локаций в Минске, проведением спортивных мероприятий для семей заводчан и передачей техники партнерам. 9 августа главный день торжества. На территории предприятия состоится парад техники.
Вечером во Дворце культуры МАЗ пройдет яркая концертная программа. Для заводчан, их семей и жителей Минска подготовлен масштабный концерт с участием звезд эстрады. Финальным аккордом станет праздничный салют в 23:00.
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