МАЗу - 80 лет! Главный автогигант Беларуси отмечает юбилей рекордами и достижениями

Крупнейший машиностроительный флагман Беларуси отмечает юбилей. МАЗу - 80!

От легендарных самосвалов и тягачей до новейших лайнеров - таков путь развития Минского автомобильного завода. За машиностроительную историю произведено более 2,3 млн единиц техники. Среди первых автомобилей - МАЗ-200. Сегодня на рынок выходит абсолютно уникальный гибридный тягач. Всего выпускается уже свыше 150 моделей машин.

О достижениях говорят цифры

В планах на год произвести 13 735 единиц автотехники, то есть увеличить производство более чем на 2 тысячи. Результаты за первое полугодие: увеличение объема производства более чем на тысячу единиц.





Рост обусловлен спросом на рынке. Продукция МАЗа поставляется в более чем 40 государств.

География экспорта широкая: страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Недавно заключен большой контракт в Никарагуа.

И о рекордах. За первое полугодие МАЗ продал 830 единиц пассажирского транспорта. Это на 10 больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и самый высокий показатель за всю историю производства.





Юбилей автогиганта уже успели ознаменовать открытием памятных локаций в Минске, проведением спортивных мероприятий для семей заводчан и передачей техники партнерам. 9 августа главный день торжества. На территории предприятия состоится парад техники.