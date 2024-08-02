МАЗу - 80 лет! Праздничная неделя открылась масштабным парадом автомобильной техники

Строим новый автобусный завод. В следующем году он заработает. Мы будем еще больше наших потребителей радовать нашими автобусами, электробусами, троллейбусами, которые сегодня пользуются большим спросом. Мы сегодня развиваем грузовые автомобили. У нас огромная, просто очень большая программа модернизации, расписанная с нашей стратегией развития до 35-го года. Экспортные показатели растут на заводе. У нас широкий круг партнеров, в разные страны мы поставляем технику. И тоже растут объемы как в натуральном выражении, так и в стоимостном.

Александр Игнатюк, заместитель гендиректора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" - директор по экономике