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МАЗу - 80 лет! Праздничная неделя открылась масштабным парадом автомобильной техники
Большой юбилей автогиганта. МАЗу - 80 лет! Праздничная неделя сегодня открылась масштабным парадом автомобильной техники прямо на территории предприятия - от ретромашин, которые стояли у истоков производства, до современных тягачей, автобусов и электробусов, востребованных в нашей стране и за рубежом. Этот рабочий день стал для работников завода ярким и громким. Шествие машин также сопровождалось концертом и творческими номерами.
Программа праздничных мероприятий расписана на неделю. Подробности у Ильи Цветкова.
80 лет. Юбилей Минского автомобильного завода
8:0 в пользу МАЗа - с таким оригинальным названием стартует неделя, посвященная 80-летию со дня основания легендарного Минского автомобильного завода. И начинается все с масштабного парада техники прямо на территории предприятия. Здесь представлены как ретромашины, так и современные разработки.
Вся история завода, известного на весь мир своими техническими достижениями, в одном автомобильным дефиле. Могучие тягачи, современные автобусы и электробусы - вся линейка пассажирского транспорта - и МАЗы, которые регулярно принимают участие в "Дакаре".
Всего 15 единиц техники - от тех, что стояли у истоков производства, до самых последних разработок инженеров и дизайнеров. Прототипы грузовых автомобилей будущего также представили заводчанам.
Здесь есть и грузовики, и самосвалы, и тягачи сидельные, и пассажирская техника, т.е. вся линейка сегодня представлена. С ней ознакомятся и еще раз посмотрят наши автозаводцы. Их мы поддерживаем в работоспособном состоянии и, скажем так, у себя сохраняем для истории.
Впереди только новые точки роста прибыли предприятия, постоянное развитие технической базы, а также расширение рынка сбыта. МАЗ полностью закрывает запросы белорусского потребителя и активно экспортирует свой продукт.
Строим новый автобусный завод. В следующем году он заработает. Мы будем еще больше наших потребителей радовать нашими автобусами, электробусами, троллейбусами, которые сегодня пользуются большим спросом. Мы сегодня развиваем грузовые автомобили. У нас огромная, просто очень большая программа модернизации, расписанная с нашей стратегией развития до 35-го года. Экспортные показатели растут на заводе. У нас широкий круг партнеров, в разные страны мы поставляем технику. И тоже растут объемы как в натуральном выражении, так и в стоимостном.
Праздничные мероприятия расписаны на 7 дней. В программе выставки, дни открытых дверей, спортивные праздники для семей работников предприятия и презентация юбилейной книги, посвященной работе холдинга.
Продолжится празднование неделю, ведь именно 9 августа - та самая дата открытия завода, в этот день ему исполнится 80. 9 августа также запланирован парад техники, финалом торжества станет яркий и громкий концерт для работников МАЗа и жителей Минска.
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