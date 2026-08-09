МЧС Беларуси: грозовой шторм 6 августа повредил кровли 773 жилых домов

Стали известны цифры разрушений в результате грозового шторма, обрушившегося на Беларусь в 6 августа. По уточненным данным МЧС, были повреждены кровли 773 жилых домов и 78 сельхозобъектов.

Последствия стихии в Минской области

Самые масштабные разрушения зафиксированы в Минской области. Стихией повреждено 285 жилых домов, 6 сельхозпостроек. Ведутся восстановительные работы.

В Молодечно разрушено складское здание "Стройсервиса" площадью около 400 кв. м. Зафиксировано почти 2,5 тыс. случаев падения деревьев. Восстановлено электроснабжение, которое нарушалось почти в 500 населенных пунктах.