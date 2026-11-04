МЧС Беларуси и Азербайджана подписали регламент взаимодействия и обмена информацией

Беларусь и Азербайджан утвердили регламент взаимодействия и обмена информацией по линии МЧС. Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский назвал это одним из ключевых направлений сотрудничества, которое позволит оперативнее оказывать помощь и делиться информацией.

Документ подписали профильные министры двух стран на встрече в Баку. Там в эти дни проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Глава МЧС Азербайджана отметил, что между ведомствами сложилось устойчивое взаимодействие.

Министры также затронули вопрос реализации договоренностей лидеров стран о поставках белорусской пожарной техники в Азербайджан. В 2026 году планируется передать очередную партию с перспективой организации сборочного производства. Вадим Синявский также презентовал коллеге отечественные высотные автолестницы и подъемники на 55 м.