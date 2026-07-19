МЧС и ОСВОД проводят профилактические рейды в местах отдыха

Активный летний сезон продолжается в Беларуси. На оборудованных пляжах спасатели круглосуточно находятся на страже безопасности.

Специалисты МЧС и ОСВОД проводят профилактические рейды, обучают плаванию детей на базе оздоровительных лагерей. В программе занятий - теоретическая и практическая части. Помимо обучения плаванию, спасатели обучают младшее поколение действиям в нештатных ситуациях на воде, рассказывают о причинах несчастных случаев и правилах безопасности.

Вячеслав Родак, главный специалист управления реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

"По поручению министра мы уже третий год обучаем детей плаванию. Если брать предыдущие два года, то мы уже провели порядка 3 тыс. таких занятий. Они проводятся не только по Минскому региону, но также организованы и в областных центрах".

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

"С начала купального сезона более 70 человек утонули, из них шестеро детей. При этом спасены более 80 человек - из них 30 детей. Основная причина тех трагедий, с которыми мы сталкиваемся, - это человеческая беспечность, в частности нахождение людей у воды в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому сегодня мы настоятельно рекомендуем использовать только безопасные пляжи. Их у нас по стране насчитывается более 500. Там создана вся необходимая инфраструктура для комфортного и безопасного отдыха".

В целом по стране проведено порядка 200 таких занятий, в которых приняли участие более 20 тыс. детей.