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МЧС - абсолютный чемпион "Олимпии"

Команда Министерства по чрезвычайным ситуациям стала абсолютным чемпионом 15-го форума работающей молодежи "Олимпия". За звания самой спортивной, творческой и интеллектуальной соревновались 13 команд. Также были представлены трудовые коллективы Белорусской железной дороги, МАЗа, Минского завода колесных тягачей, Минархитектуры, сборные команды активистов всех регионов


"Олимпия" собрала около 600 молодых, энергичных и амбициозных белорусов

В целом же "Олимпия" собрала около 600 молодых, энергичных и амбициозных белорусов. Все они не только приняли участие в неформальном обсуждении актуальных тем, но и продемонстрировали достижения своих отраслей – строительства и автопрома. А сборная Гродненской области даже привезла фестиваль национальных культур.

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