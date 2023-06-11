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МЧС: алкоголь и отдых у воды несовместимы!
Жаркая пора у сотрудников белорусского МЧС. С помощью вертолетов и беспилотников они мониторят леса и водоемы. У пляжей круглые сутки работают водолазы.
Милиция тоже патрулирует территорию и напоминает: алкоголь и вода несовместимы! Штраф за распитие спиртного на пляже может составить до 300 рублей. Но что еще страшнее - может стоить жизни, как это случилось в Витебском районе. На озере утонул 18-летний подросток.
В авиарейд отправилась корреспондент АТН Алена Лешкевич. Сейчас у сотрудников ОСВОД самый пик работы. Они несут службу 24/7. Патрулируют водоемы, в том числе с помощью моторных лодок. К примеру, время прибытия спасателей в случае их вызова в любую точку Комсомольского озера составляет до трех минут.
Но водолазы могут успеть, когда трагедия случилась в оборудованном для купания месте. Там всегда дежурят сотрудники ОСВОД. Они и спасательный круг бросят, и первую медицинскую помощь окажут.
Заплыв в запрещенном месте может стоить до трех базовых величин, это около ста рублей. Разведение костров - свыше 400 рублей. А бутылочка пива на пляже может обойтись в штраф до 300 рублей. Пока ОСВОД патрулирует водную гладь, милиция - береговую линию. Правоохранители проверяют, нет ли нарушений у водоемов. Поэтому не пугайтесь, если к вам подойдут люди в погонах и спросят, как вы себя чувствуете.
Андрей Макух, замначальника отдела охраны правопорядка и профилактики Центрального РУВД г. Минска:
В ходе несения службы внимание уделяется вопросам безопасного отдыха детей, профилактике преступлений, правонарушений, в том числе краж, пресечению распития алкогольных, слабоалкогольных напитков, разведения костров в неположенном месте, также въезду машин в зону отдыха граждан. Штраф - это самое безобидное наказание за неправильный отдых у воды. Особенно если отдых подогрет алкоголем.
Первое, на что необходимо обратить внимание, это место для отдыха. Оно должно быть специально оборудованным. Там, где дежурят спасатели ОСВОДа, они смогут оказать помощь в случае чего. Помните, что отдых у воды не совместим с алкоголем. Он притупляет внимание и может привести к опасности. Так, на этой неделе трагедия случилась в Витебском районе. Компания молодых людей приехала отдохнуть на озеро Городно. 18-летний парень решил искупнуться, но утонул. Предположительно, молодые люди распивали джин-тоник.
МЧС мониторит ситуацию на водоемах с помощью вертолетов и дронов.
Спасатели работают на Минское море с помощью квадрокоптера с громкоговорящим устройством. И напоминают отдыхающим об элементарных правилах поведения на воде. Так сотрудники МЧС могут охватить большую территорию и оповестить большое количество людей.
Спасатели мониторят обстановку на водоемах с помощью вертолетов. За два часа удалось облететь всю Минскую область. Вода и суша видны как на ладони. Проверяющие в воздухе фиксируют нарушения, которые замечают, и передают информацию на землю. Из-за похолодания сегодня никто не был замечен во время купания в запрещенных местах.
Такой мониторинг будет проходить регулярно. Особенно он будет актуален, когда вернется жара и начнутся лесные пожары.
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