МЧС: алкоголь и отдых у воды несовместимы!

В ходе несения службы внимание уделяется вопросам безопасного отдыха детей, профилактике преступлений, правонарушений, в том числе краж, пресечению распития алкогольных, слабоалкогольных напитков, разведения костров в неположенном месте, также въезду машин в зону отдыха граждан.

Штраф - это самое безобидное наказание за неправильный отдых у воды. Особенно если отдых подогрет алкоголем.

Заплыв в запрещенном месте может стоить до трех базовых величин, это около ста рублей. Разведение костров - свыше 400 рублей. А бутылочка пива на пляже может обойтись в штраф до 300 рублей. Пока ОСВОД патрулирует водную гладь, милиция - береговую линию. Правоохранители проверяют, нет ли нарушений у водоемов. Поэтому не пугайтесь, если к вам подойдут люди в погонах и спросят, как вы себя чувствуете.