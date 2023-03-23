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МЧС Беларуси напоминает о правилах разведения костров на придомовых территориях

МЧС Беларуси напоминает о правилах разведения костров на придомовых территориях

В МЧС Беларуси напомнили о правилах безопасности при разведении костров на придомовых территориях.

  • делать это безопасно только в безветренную погоду;

  • разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления;

  • место для разведения костров должно быть очищено от горючих веществ и материалов, сухой растительности;

  • в доступности необходимо иметь емкость с водой, песком или огнетушитель, чтобы быстро потушить пламя;

  • процесс горения должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы;

  • уходя, необходимо затушить угли до полного прекращения тления.

  • выжигание сухой растительности, стерни;

  • разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев;

  • использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига).

В МЧС также подчеркнули, что выжигание сухой растительности в Беларуси запрещено законом.

Фото:pixabay.com

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