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МЧС Беларуси напоминает о правилах разведения костров на придомовых территориях
В МЧС Беларуси напомнили о правилах безопасности при разведении костров на придомовых территориях.
делать это безопасно только в безветренную погоду;
разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления;
место для разведения костров должно быть очищено от горючих веществ и материалов, сухой растительности;
в доступности необходимо иметь емкость с водой, песком или огнетушитель, чтобы быстро потушить пламя;
процесс горения должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы;
уходя, необходимо затушить угли до полного прекращения тления.
выжигание сухой растительности, стерни;
разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев;
использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига).
В МЧС также подчеркнули, что выжигание сухой растительности в Беларуси запрещено законом.
Фото:pixabay.com
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