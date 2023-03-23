МЧС Беларуси напоминает о правилах разведения костров на придомовых территориях

делать это безопасно только в безветренную погоду;

разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления;

место для разведения костров должно быть очищено от горючих веществ и материалов, сухой растительности;

в доступности необходимо иметь емкость с водой, песком или огнетушитель, чтобы быстро потушить пламя;

процесс горения должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы;