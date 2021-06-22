МЧС Беларуси напоминает правила поведения в жару

На столбиках термометров в дневные часы стабильно 30 и даже больше. Чтобы не перегреться в зной, МЧС напоминает: самое активное солнце с 11 до 17 часов. На улице лучше держаться в тени, периодически заходить в помещения с кондиционерами. При себе обязательно иметь питьевую воду.