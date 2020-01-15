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МЧС Беларуси поможет Турции бороться с пожарами в этом сезоне
Об этом сегодня заявил глава ведомства Владимир Ващенко, подводя итоги работы спасателей в2019 году.
Соответствующее соглашение подпишут уже в скором времени. На заграничное дежурство заступит один экипаж Ми-8. Помощь окажут на коммерческой основе. Министр отметил, что в прошлом году наши спасатели работали в местах стихии в Турции, а также формировали и доставляли гуманитарные грузы в Сирию, Мозамбик, Зимбабве.
Оперативно справились и с пожарами на юге страны минувшим летом. Отмечается, что в прошлом году во время чрезвычайных ситуаций погибло наименьшее количество людей за всю историю МЧС. А хороших результатов удалось добиться благодаря профилактике на всех уровнях и технического оснащения.
Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Мы постоянно работаем по разработке и совершенствованию нашей техники. На базе нашего отечественного МАЗа мы уже разработали цистерны тяжелого типа и среднего класса. И они сегодня подтверждают свою высокую готовность. Я не побоюсь сказать, что, может, по каким-то параметрам и уступают, но в целом по тем характеристикам, которые они имеют, и по использованиям - высокого класса. И практически мы переходим полностью на вооружение отечественного производства".
Человеческий фактор - основная причина ЧС
Человеческий фактор остается основной причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Сегодня на особом контроле частный сектор - состояние печного оборудования и электропроводки. А также такие категории граждан, как пожилые, безработные и люди с проблемами с алкоголем.
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