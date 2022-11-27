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МЧС Беларуси предупреждает о снижении видимости на дорогах

Туман, мокрый снег и гололедица ожидаются в ближайшие два дня в Беларуси. В связи с этим МЧС предупреждает о снижении видимости на дорогах.

В понедельник по всей стране синоптики прогнозируют снег или мокрый снег. По юго-востоку - дождь. Ночная температура в Беларуси опустится максимум до минус четырех. Днем не превысит одного градуса со знаком плюс.

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