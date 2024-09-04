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МЧС Беларуси примет участие в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Китае

В Китае стартует чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту - 19-й среди мужчин и 10-й среди женщин.

Награды первенства будут оспаривать команды из 12 стран. Среди них и Беларусь - наша мужская сборная является восьмикратным чемпионом мира в этом виде спорта.

Подробности у Виктории Радевич.

ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Китае

Корреспонденты АТН отправятся в Китай со второй группой белорусской делегации. Первая группа - это спортсмены и тренеры, всего 28 человек, вылетели в Китай 25 августа. Они уже знакомятся с площадкой, где будут проходить соревнования. Нужно ознакомиться и адаптироваться и к стадиону, и к оборудованию, которое будет использоваться во время чемпионата, его опробовать, на это тоже нужно время. Потому что у МЧС разных стран есть свои нюансы и отличия, которые нужно знать - это имеет большое значение во время самого чемпионата.

Основные дни соревнований - с 7 по 10 сентября. На протяжении 4 дней судьи будут определять призеров традиционно в 4 испытаниях: подъем по штурмовой лестнице, 100-метровая полоса с препятствиями, а также пожарная эстафета и боевое развертывание. По итогам всех выступлений определят чемпионов мира. В прошлом году первенство проходило в Турции. Под каким номером будет выступать наша сборная, узнаем во время жеребьевки в пятницу - все это время наши спасатели продолжат готовиться к соревнованиям.

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