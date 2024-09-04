МЧС Беларуси примет участие в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Китае

Корреспонденты АТН отправятся в Китай со второй группой белорусской делегации. Первая группа - это спортсмены и тренеры, всего 28 человек, вылетели в Китай 25 августа. Они уже знакомятся с площадкой, где будут проходить соревнования. Нужно ознакомиться и адаптироваться и к стадиону, и к оборудованию, которое будет использоваться во время чемпионата, его опробовать, на это тоже нужно время. Потому что у МЧС разных стран есть свои нюансы и отличия, которые нужно знать - это имеет большое значение во время самого чемпионата.