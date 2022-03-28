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МЧС Беларуси проводит рейды в частном секторе

При ветряной погоде необходимо воздержаться от пала травы. Спасатели сейчас проводят рейды, общаются с жителями деревень и агрогородков. В основном это пожилые, которым приходится напоминать правила безопасного обращения с огнем.

За ситуацией со стихийными пожарами следят и экологи. По словам специалистов, загорания сухой растительности в полях и лесном фонде наносят серьезный урон флоре и фауне.

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