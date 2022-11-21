ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

МЧС до 2 декабря проведет проверку системы оповещения Минска

МЧС до 2 декабря проведет проверку системы оповещения Минска

МЧС до 2 декабря проведет плановую комплексную проверку системы оповещения Минска. Об этом БелТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что во время проверки поэтапно будут включаться электросирены и системы громкоговорящей связи в городе. Система нужна для того, что оповещать об угрозе возникновения или о непосредственном возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме того, она проинформирует о правилах поведения населения и ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Такая проверка проводится ежегодно. В МЧС просят с пониманием отнестись к необходимости указанных мероприятий.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все