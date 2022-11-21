МЧС до 2 декабря проведет проверку системы оповещения Минска

В ведомстве рассказали, что во время проверки поэтапно будут включаться электросирены и системы громкоговорящей связи в городе. Система нужна для того, что оповещать об угрозе возникновения или о непосредственном возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме того, она проинформирует о правилах поведения населения и ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Такая проверка проводится ежегодно. В МЧС просят с пониманием отнестись к необходимости указанных мероприятий.