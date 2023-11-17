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МЧС: Эвакуированным из Газы белорусам и их семьям была оказана медицинская и психологическая помощь

МЧС: Эвакуированным из Газы белорусам и их семьям была оказана медицинская и психологическая помощь

Эвакуированным из Газы белорусам и их семьям была оказана медицинская и психологическая помощь. Об этом корреспондентам рассказал главный специалист центра медицинского назначения РОСН "Зубр" Юрий Гелеклиди.

"Мы помогли сопроводить эвакуированных белорусов и членов их семей и оказать им всю необходимую помощь. В составе отряда были два медика и два психолога. Мы опрашивали людей о состоянии их здоровья, а психологи занимались оказанием психологической помощи", - сказал Юрий Гелеклиди.

Он отметил, что психологи в основном работали с детьми. "Люди были подавлены, закрывались в себе и переживали. С собой мы взяли все необходимое для работы - как медикаменты, так и медицинское оборудование", - заключил Юрий Гелеклиди.

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