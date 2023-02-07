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МЧС: форс-мажоров, связанных с паводком в Беларуси, на которые нужно реагировать на уровне правительства, нет
Форс-мажоров, связанных с паводком в Беларуси, на которые нужно реагировать на уровне правительства, нет, считают в МЧС. К тому, что вода поднимется, готовились еще в декабре, поэтому с начала года ситуацию держали на контроле. На сегодня подтоплены 42 частных дома и почти 900 подворий. Один населенный пункт отрезан от дороги, но грузовики проехать могут. Жителей отселили, кроме двоих, которые отказались. Им помогают с продуктами.
Ситуацию МЧС мониторит дважды в сутки, а все вопросы на контроле правительства.
Фото:pixabay.com
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