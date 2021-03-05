МЧС готовится к весенним паводкам

В Беларуси аварийные службы готовы к любым капризам природы, в том числе и к весенним паводкам. Схема действий расписана до мелочей. Сейчас главное - отработать технику. Наготове и спецтехника, чтобы пробраться в самые труднодоступные участки. В режиме боевой готовности - подразделения МЧС. Спасатели регулярно отрабатывают планы эвакуации людей, организацию временных лагерей для проживания, а также экстренный ремонт дамб, плотин, опор мостов и путепроводов.



