ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

МЧС готовится к весенним паводкам

В Беларуси аварийные службы готовы к любым капризам природы, в том числе и к весенним паводкам. Схема действий расписана до мелочей. Сейчас главное - отработать технику. Наготове и спецтехника, чтобы пробраться в самые труднодоступные участки. В режиме боевой готовности - подразделения МЧС. Спасатели регулярно отрабатывают планы эвакуации людей, организацию временных лагерей для проживания, а также экстренный ремонт дамб, плотин, опор мостов и путепроводов.

В зоне риска - юг страны - это Гомельская, Брестская области. В том числе такие населенные пункты как Мозырь, Петриков и Житковичи

. Пока до опасных отметок уровня воды далеко. Если же начнутся обильные осадки, тогда отработанные навыки спасателям придется применять уже на практике.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все