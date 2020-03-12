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МЧС и ЕС запускают твининг-проект по развитию системы гражданской защиты

Белорусские спасатели и ЕС запускают твининг-проект по развитию системы гражданской защиты в Беларуси. За два года предстоит нарастить потенциал в области управления данными о бедствиях и аналитики, усовершенствовать работу подразделений по реагированию на ЧС, по поиску и спасению людей.

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