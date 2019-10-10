МЧС инициировало размещение социальной рекламы на хлебобулочных изделиях

"Не оставляйте детей одних!" Сотрудники МЧС находят новые форматы профилактики чрезвычайных происшествий. В Солигорске на хлебобулочных изделиях появились тематические наклейки. Идею спасателей с готовностью поддержали на местном хлебозаводе. Наклейки для социальной рекламы были подготовлены тиражом в 10 тысяч экземпляров. И теперь на прилавках магазинов можно найти хлеб, батон, пряники или бублики с тематическими эмблемами. Такая же социальная реклама в ближайшее время будет появляться и на других популярных продуктах.