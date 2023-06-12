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МЧС контролирует ситуацию на водоемах с помощью вертолетов и дронов

Спасатели на страже лесов и водоемов. Сотрудники МЧС Минской области мониторят чащи и акватории с помощью вертолетов и беспилотников. Когда видят нарушение или происшествие, передают информацию местным властям. Водолазы также работают у пляжей круглые сутки. Их транспорт сейчас - моторные лодки. За считанные минуты сотрудники ОСВОД прибывают на место вызова. Только туда, где имеется площадка для купания и где есть спасательная станция. Но надеяться все же надо только на себя и помнить, что алкоголь и вода несовместимы. Милиция также патрулирует территории вдоль водной глади. Отдых на пляже в нетрезвом состоянии может закончиться в лучшем случае в отделении милиции. Штраф за распитие спиртного - до 300 рублей.

Спасатели мониторят обстановку на водоемах с помощью вертолетов. За 2 часа облетают всю Минскую область. Вода и суша как на ладони. Ревизоры в воздухе фиксируют нарушения, которые замечают, и передают информацию на землю.

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