3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
МЧС контролирует ситуацию на водоемах с помощью вертолетов и дронов
Спасатели на страже лесов и водоемов. Сотрудники МЧС Минской области мониторят чащи и акватории с помощью вертолетов и беспилотников. Когда видят нарушение или происшествие, передают информацию местным властям. Водолазы также работают у пляжей круглые сутки. Их транспорт сейчас - моторные лодки. За считанные минуты сотрудники ОСВОД прибывают на место вызова. Только туда, где имеется площадка для купания и где есть спасательная станция. Но надеяться все же надо только на себя и помнить, что алкоголь и вода несовместимы. Милиция также патрулирует территории вдоль водной глади. Отдых на пляже в нетрезвом состоянии может закончиться в лучшем случае в отделении милиции. Штраф за распитие спиртного - до 300 рублей.
Спасатели мониторят обстановку на водоемах с помощью вертолетов. За 2 часа облетают всю Минскую область. Вода и суша как на ладони. Ревизоры в воздухе фиксируют нарушения, которые замечают, и передают информацию на землю.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ