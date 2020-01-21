МЧС Минской области подводит итоги за 2019

Итоги работы за прошедший год подводят бойцы МЧС Минской области. На коллегии в Борисове руководство отмечает лучших работников, делится планами развития на 2020. Кстати, в прошлом году спасателям Минского региона благодаря профилактике удалось уменьшить число пожаров в области на 8,5 %. Из горящих домов было спасено 150 человек. Такие результаты достигнуты благодаря работе с населением. В 2019 по области появились новые граффити, оборудованы тематические остановочные пункты, детские площадки и несколько универсальных центров безопасности. Кроме того, спасателям области от Минского облисполкома вручили новую технику: автолестницу, две автоцистерны и легковое авто.



