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МЧС Минской области проводит профилактические рейды по домовладениям
В частном секторе проходит проверка готовности к летнему сезону. МЧС Минской области проводит профилактические рейды по домовладениям. Главная задача - изучить состояние проводки, печного оборудования, объяснить, почему необходимо обязательно устанавливать пожарный извещатель. Выезды на дачные участки связаны с постоянным использованием в домах различных электроприборов и проверкой соблюдений правил безопасности.
С начала года в Минской области произошло 408 пожаров в домовладениях, погибли 55 человек. В ходе проведения акции МЧС уделяет особое внимание одиноким и пожилым людям.
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