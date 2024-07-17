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МЧС Минской области внимательно следит за пребыванием отдыхающих у воды

Сотрудники МЧС Минской области внимательно следят за нахождением отдыхающих у воды.

Сохранение простых правил - залог безопасности у воды. Купаться только в оборудованных местах, не заплывать за буйки и не допускать перегрева. На особом контроле дети. С несовершеннолетними спасатели проводят интерактивные тематические уроки. Илья Цветков продолжит тему (видео).

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