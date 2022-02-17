МЧС на базе Боровлянской СШ № 3 организовала олимпиаду по правилам безопасности

Лучшие знатоки правил безопасности из Минской области сегодня приняли участие в олимпиаде, организованной Министерством по чрезвычайным ситуациям на базе Боровлянской средней школы № 3. Более 80 школьников из центрального региона в течение часа решали непростые тесты на знание основ безопасности. Экстремальные ситуации, модели бытовых возгораний, подтоплений - на все вопросы ученикам надо было выбрать правильный ответ из нескольких вариантов.