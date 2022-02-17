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МЧС на базе Боровлянской СШ № 3 организовала олимпиаду по правилам безопасности

Лучшие знатоки правил безопасности из Минской области сегодня приняли участие в олимпиаде, организованной Министерством по чрезвычайным ситуациям на базе Боровлянской средней школы № 3. Более 80 школьников из центрального региона в течение часа решали непростые тесты на знание основ безопасности. Экстремальные ситуации, модели бытовых возгораний, подтоплений - на все вопросы ученикам надо было выбрать правильный ответ из нескольких вариантов.

Сразу после тестирования школьникам предложили оценить выставку на тему нелегкой работы пожарных. Рисунки и мини-скульптуры из бумаги и других материалов подготовили ученики младших классов.


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