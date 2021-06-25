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МЧС на страже безопасности на воде

В Беларуси купальный сезон в самом разгаре. Сотрудники ОСВОД работают круглосуточно. В ежедневной программе - осмотр акваторий во время пеших обходов, рейды на катерах и даже облеты береговой линии с помощью дронов в поисках нарушителей порядка. В такой жаркий период совместно со службой спасения на водах работают и специальные подразделения МЧС.

Спасать из воды нерадивых пловцов приходится почти каждый день. Часто потерпевшие переоценивают свои возможности. Осознают это, к сожалению, только вдали от берега. Поэтому МЧС напоминает: заплывать за буйки и заходить в воду вдали от спасательных станций строго запрещено.


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