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МЧС наградило журналистов программ "Зона Х" и "Новости региона" накануне Дня пожарной службы
Спасатели отметили работу журналистов и наградили лучших накануне профессионального праздника - Дня пожарной службы. Ведомство подвело итоги сотрудничества с представителями средств массовой информации. Награды получили и журналисты Агентства теленовостей. В номинации "Лучший проект" победила программа "Зона Х". А в номинации "Пропаганда знаний в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения" отмечена и наша программа "Новости региона".
Абсолютно неслучайно многие силовые структуры, в том числе и МЧС, проводят такие конкурсы, чтобы в очередной раз попытаться поблагодарить вас за ту кропотливую работу, которая сегодня выполняется СМИ. С одной стороны, информация, которую вы доводите, должна быть актуальной. Рассказ о самой чрезвычайной ситуации - это не как анонс каких-то происшествий, а как предупреждение для людей, чтобы они туда не попадали.
Журналисты нашей программы освещают работу спасателей Минской области. Репортажи с учений, профилактических рейдов и других мероприятий - это не только интересные материалы, но и инвестиция в безопасность.
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