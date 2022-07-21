МЧС наградило журналистов программ "Зона Х" и "Новости региона" накануне Дня пожарной службы

Спасатели отметили работу журналистов и наградили лучших накануне профессионального праздника - Дня пожарной службы. Ведомство подвело итоги сотрудничества с представителями средств массовой информации. Награды получили и журналисты Агентства теленовостей. В номинации "Лучший проект" победила программа "Зона Х". А в номинации "Пропаганда знаний в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения" отмечена и наша программа "Новости региона".

Абсолютно неслучайно многие силовые структуры, в том числе и МЧС, проводят такие конкурсы, чтобы в очередной раз попытаться поблагодарить вас за ту кропотливую работу, которая сегодня выполняется СМИ. С одной стороны, информация, которую вы доводите, должна быть актуальной. Рассказ о самой чрезвычайной ситуации - это не как анонс каких-то происшествий, а как предупреждение для людей, чтобы они туда не попадали.