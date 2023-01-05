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МЧС напоминает: при неустойчивых температурных режимах выход на лед опасен для жизни
В первый рабочий день года силами сотрудников МЧС только в Минской области из воды было спасено несколько рыбаков, один мужчина все же утонул.
МЧС напоминает, при неустойчивых температурных режимах снижается плотность льда и выход на воду становится опасным, поэтому не следует пренебрегать техникой безопасности, а лучше от этой затеи отказаться.
В период зимних каникул спасатели обращают внимание родителей: не следует разрешать детям отправляться на водоем. Лед - не место для забав.
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