МЧС напоминает: при неустойчивых температурных режимах выход на лед опасен для жизни

В первый рабочий день года силами сотрудников МЧС только в Минской области из воды было спасено несколько рыбаков, один мужчина все же утонул.

МЧС напоминает, при неустойчивых температурных режимах снижается плотность льда и выход на воду становится опасным, поэтому не следует пренебрегать техникой безопасности, а лучше от этой затеи отказаться.